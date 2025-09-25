Из Греции в Молдову экстрадировали олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Теперь его должны поместить под арест в одиночную камеру тюрьмы в Кишиневе.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

На борту Плахотнюк находился под охраной сотрудников спецподразделений, представителей Интерпола и полицейских в штатской одежде. Вместе с олигархом летел и его адвокат Лучиан Рогак.

Самолет с бизнесменом приземлился в Кишиневе сегодня утром. Под усиленным конвоем его этапировали в пенитенциарное учреждение № 13.

В Молдове его обвиняют по трем делам, в том числе в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году.

Бизнесмена называли фактическим хозяином всей страны, но затем о был лишен влияния совместными усилиями тогдашнего президента, социалиста Игоря Додона и партии Майи Санду. В в 2019 году Плахотнюк покинул Молдову.

Он заочно арестован как на родине, так и в России.

22 июля Плахотнюка задержали в аэропорту Афин при попытке вылететь в Дубай. У него нашли 21 документ на разные имена, якобы выданные властями Молдовы, Румынии, России, Украины, Болгарии, Ирака и Вануату.

В конце августа Апелляционный суд в Греции разрешил экстрадицию молдавского олигарха домой.

