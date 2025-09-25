В США заявили, что вынуждены закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей
США вынуждены продолжать закупку обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей.
Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт.
По его словам, в настоящее время на территории страны строится реактор и без урана РФ это будет затруднительно.
"Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - заявил Райт.
При этом он отметил, что в будущем Соединенные Штаты намерены нарастить собственное производство.
"Мое министерство делает все, чтобы нарастить (темпы - Ред.) обогащения урана на территории США", - сказал министр.
Напомним, что США призывают другие страны отказаться от российских энергоносителей.
В то же время власти Словакии и Венгрии дали понять, что будут противостоять давлению президента США Дональда Трампа, который требует сократить импорт российских нефти и газа, пока Евросоюз не найдет им альтернативу.
