США вынуждены продолжать закупку обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей.

Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт.

По его словам, в настоящее время на территории страны строится реактор и без урана РФ это будет затруднительно.

"Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - заявил Райт.

При этом он отметил, что в будущем Соединенные Штаты намерены нарастить собственное производство.

"Мое министерство делает все, чтобы нарастить (темпы - Ред.) обогащения урана на территории США", - сказал министр.

Напомним, что США призывают другие страны отказаться от российских энергоносителей.

В то же время власти Словакии и Венгрии дали понять, что будут противостоять давлению президента США Дональда Трампа, который требует сократить импорт российских нефти и газа, пока Евросоюз не найдет им альтернативу.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.