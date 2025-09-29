Украинская блогерша получила подозрение в уклонении от уплаты 11 миллионов гривен налогов. В течение пяти лет она получала на карточку деньги за рекламу товаров в социальных сетях, но не декларировала эти данные и не платила налоги.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Судя по заблюренным фото, речь идет о 30-летней Софии Стужук с пятью миллионами подписчиков в Инстаграме.

По информации ведомства, финансовый мониторинг в отношении нее был инициирован Главным управлением разведки.

Согласно материалам следствия, зарегистрированная как ФЛП Стужук в период с 2018 по 2022 годы получила доход в размере более 58 миллионов гривен, однако налогов не платила. Из-за этого бюджет недополучил 10,5 миллиона гривен налога на прибыль и почти 900 тысяч гривен военного сбора.

Поскольку Стужук проживает за границей, подозрение по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах ей сообщили заочно.

Стужук ведет свои соцсети на русском языке и неоднократно призывала украинцев "не поддаваться агрессии и ненависти". Также она критиковала тех, кто радовался подрыву Крымского моста.

"Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям у других... значит, вы не за мир точно", - такое заявление перепащивала Стужук.

В прошлом году известный блогер Александр Слобоженко тоже получил подозрение в уклонении от уплаты более 200 миллионов гривен налогов.

Ранее мы писали, что в шоу "Супермама" на телеканале "СТБ" одна из участниц обвинила известную блогершу в том, что та не платит налоги.