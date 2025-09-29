Правительство приняло решение о дополнительной выплате для внутренне перемещенных лиц в размере 2 000 гривен. Ее смогут получить работающие переселенцы.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, получить деньги смогут ВПЛ, соответствующие следующим двум категориям:

переселенец получал пособие на проживание в течение 6 месяцев;

в это время переселенец работал, был ФЛП или занимался независимой профессиональной деятельностью.

На следующий месяц после окончания полугодичного периода таким ВПЛ начислят помощь - 2 000 гривен, или 50 долларов.

Для подтверждения права получить деньги требуется один из документов:

информация из реестра застрахованных лиц об уплате взносов;

справка по работе об уплате единого социального взноса (ЕСВ);

копия декларации ФЛП, принятая Государственной налоговой службой.

Как отметил ЛУбинец, подробности процедуры подтверждения ожидаются в ближайшее время.

Из изложенного им можно заключить, что эта выплата единоразовая.

Напомним, что для большинства переселенцев не предусмотрено никаких социальных выплат.

Как мы писали на днях, согласно действующим нормам, дом нельзя признать разрушенным, если у него осталась хотя бы одна стена. То есть невозможно признать разрушенным и снести здание, которое для жилья уже не пригодно, как и получить за него компенсацию.

Также мы приводили слова нардепы Анны Скороход о том, что к ней часто обращаются ВПЛ с жалобами на отсутствие малейшей поддержки от государства.