В Украине мобильные операторы смогут блокировать спам-звонки и навязчивую рекламу. Нововведение стало доступно с сегодняшнего дня.

Вступило в силу постановление Кабинета министров №761.

Как выяснилось, компании, которые хотят массово звонить клиентам, должны заключить договор с оператором и использовать только указанные в нем номера.

Остальные же будут расценены как спам и заблокированы.

При этом украинцы также смогут сообщить о спаме оператора, после чего номер заблокируют. Также постановлением предусмотрено, что украинцам в зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату, а при первом подключении к сети они получат бесплатный пакет.

Напомним, в Днепропетровской области была вскрыта разветвленная сеть нелегальных колл-центров, организаторы которой ездили на автомобилях с РЭБ.

Ранее мы писали, что в столице Украины для взыскания долгов за коммунальные платежи начали привлекать коллекторские агентства. Соответствующий тендер провело коммунальное предприятие в Оболонском районе.

