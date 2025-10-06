Открытие нобелевских лауреатов по медицине этого года открывает путь к излечению рассеянного склероза и диабета 1 типа.

При этих аутоиммунных заболеваниях иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма.

Как выяснилось, ученые Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи были награждены за открытия в области так называемой "периферической иммунной толерантности".

Периферическая иммунная толерантность — это один из основных механизмов, контролирующих и регулирующих работу иммунной системы. Ежедневно иммунитет защищает нас от тысяч различных патогенных микробов, пытающихся проникнуть в наш организм.

Все эти микроорганизмы имеют разный внешний вид, но многие из них в процессе эволюции приобрели сходство с человеческими клетками, что служит для них своего рода камуфляжем.

