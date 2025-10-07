Цена на золото установила новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в четыре тысячи долларов за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На Нью-Йоркской товарной бирже ночью цены достигли пика, а к утру вторника откатились примерно до 3 980 долларов за унцию.

Рост спроса наблюдается на фоне приостановки работы правительства США впервые почти за семь лет. С 1 октября в США официально наступил шатдаун после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Американский президент Дональд Трамп обвинил в шатдауне демократов.

Напомним, в середине сентября цена на золото достигла нового рекорда, превысив 3 740 долларов за тройскую унцию. Это произошло после решения Федеральной резервной системы США снизить ставку до 4-4,25% впервые за девять месяцев. Такое решение было принято в свете изменения баланса рисков для экономики США.

