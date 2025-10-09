Четверо молдаван были осуждены и посажены в тюрьму за мнение во Франции в рамках негласной военной цензуры.

Об этом пишут издания Liberation Agence France-Presse (AFP) и L'Express.

Поводом для обвинений стали нарисованные ими на зданиях Парижа граффити с изображением французских истребителей Mirage в виде гробов с крыльями.

"Прокуратура обвиняет их в нанесении ущерба национальной обороне, за что предусмотрено лишение свободы на пять лет и штраф в 75 000 евро", – сообщает AFP.

В статье Liberation пишет, что в их редакцию с украинского номера позвонила девушка Марина, сообщив несколько мест в разных районах Парижа, где она нанесла на стены зданий около 50 таких изображений.

Издание утверждает, что с этого же номера журналисты получили оповещение об акции с гробами у Эйфелевой башни.

Ранее из-под стражи освободили людей, выставивших гробы возле Эйфелевой башни в Париже.

Тогда были задержаны граждане Украины, Болгарии и Германии. Болгарин сообщил, что ему заплатили за транспортировку гробов в столицу Франции, где он встретился ещё с двумя участниками, прибывшими отдельно. Перед перфомансом с гробами этот гражданин Болгарии был замешан в акте вандализма, совершённом на мемориале жертвам Холокоста в Париже.

Также мы публиковали кадры как в Украине разбился истребитель Mirage-2000.

Катастрофа произошла в небе Волыни. На момент инцидента самолёт стоял на вооружении ВСУ. Пилот успел катапультироваться и выжил.