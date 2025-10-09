Правительство Украины одобрило постановление о критериях стран, граждане которых смогут упрощенно получать украинское гражданство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, в приоритете - страны G7 и государства Евросоюза, которые ввели санкции против РФ и поддерживают суверенитет Украины.

Также будут учитываться уровень партнерства, финансовая помощь и позиция в международных организациях.

Ранее Зеленский рассказал, каким странам отдадут приоритет в новом законе Украины о множественном гражданстве.

Напомним, в середине июня Верховная Рада приняла в целом внесенный президентом законопроект № 11469 о множественном гражданстве. Он подразумевает право для украинцев на двойное гражданство.

Оппозиция называла этот документ "антиукраинской дичью".

Зачем на самом деле принимался закон о множественном гражданстве, мы писали в отдельном материале.

