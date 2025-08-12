Зеленский рассказал, каким странам отдадут приоритет в новом законе Украины о множественном гражданстве
В законе о множественном гражданстве приоритет будут предоставлять странам, где проживают больше всего украинцев, а также государствам-партнерам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского молодежного форума.
Он сообщил, что в настоящее время правительство формирует список таких стран.
"Мы понимаем, кто самые близкие наши друзья – это страны Европейского союза, где большинство наших украинцев, а также Соединенные Штаты Америки", – сказал Зеленский.
"Множественное гражданство - важный закон, который принял украинский парламент. Закон есть, закон правильный", - добавил президент.
Напомним, в середине июня Верховная Рада приняла в целом внесенный президентом законопроект № 11469 о множественном гражданстве. Он подразумевает право для украинцев на двойное гражданство.
Оппозиция называла этот документ "антиукраинской дичью".
Зачем на самом деле принимался закон о множественном гражданстве, мы писали в отдельном материале.
