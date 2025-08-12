В законе о множественном гражданстве приоритет будут предоставлять странам, где проживают больше всего украинцев, а также государствам-партнерам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского молодежного форума.

Он сообщил, что в настоящее время правительство формирует список таких стран.

"Мы понимаем, кто самые близкие наши друзья – это страны Европейского союза, где большинство наших украинцев, а также Соединенные Штаты Америки", – сказал Зеленский.

"Множественное гражданство - важный закон, который принял украинский парламент. Закон есть, закон правильный", - добавил президент.

Напомним, в середине июня Верховная Рада приняла в целом внесенный президентом законопроект № 11469 о множественном гражданстве. Он подразумевает право для украинцев на двойное гражданство.

Оппозиция называла этот документ "антиукраинской дичью".

Зачем на самом деле принимался закон о множественном гражданстве, мы писали в отдельном материале.

