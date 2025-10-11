Муж премьер-министра Дании Метте Фредериксен, Бо Тенгберг, снимает документальный фильм о президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом сообщает Ekstra Bladet.

По данным издания, супруг датского премьера получил "специальный доступ к украинскому президенту" благодаря своей жене.

"Именно Бо Тенберг, благодаря своему браку, имеет исключительно близкие отношения с украинским президентом — после многочисленных встреч на официальных мероприятиях как в Украине, так и в Дании. Кроме того, Бо Тенберг может носить один из самых почётных орденов Украины", - пишет издание, подразумевая орден Ярослава Мудрого, которым Зеленский наградил мужа премьера Дании в сентябре.

Продюсерская компания Тенгберга Seabird Production, занимающаяся проектом, финансируется за счёт бюджета — в прошлом году она получила от Датского института кино 190 тысяч крон (более 25 тысяч евро).

Газета напоминает, что Тенберг не в первые получает "специальный доступ" при поддержке своей жены, и уже снимал "крайне спорную" документалку о правящей партии.

"То, что супруг премьер-министра получает государственную поддержку на создание пропагандистской передачи о партии премьер-министра, обычно свойственно псевдодемократическим государствам", - цитирует издане лидера Датской народной партии Мортена Мессершмидта.

Ранее Фредериксен заявила, что Украине лучше продолжать сопротивление, чем соглашаться на мирное урегулирование в рамках политики президента США Дональда Трампа.

Напомним, в августе Госдепартамент США одобрил продажу Дании шести комплексов ПВО "Patriot" для передачи Украине. Общая сумма сделки составила 8,5 миллиарда долларов.