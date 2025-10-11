В составе Вооруженных сил Украины ликвидированы все объединения сухопутных войск (ОСУВ) и оперативно-тактические группировки (ОТУ).

Об этом в своём телеграм-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам рабочего совещания о деятельности ВСУ в сентябре.

По его словам, их функции теперь будут выполнять новые группировки войск.

"Завершили свою деятельность ОСУВ и ОТУ, их функции передаются группировкой войск (сил), образованной на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами", - пишет Сырский.

Обьединенными силами командует генерал Михаил Драпатый, у которого, по данным СМИ, напряженные отношения с Сырским.

Ранее главком расформировал оперативно-стратегическую группировку ВСУ "Днепр" (бывшая "Хортица"), которую возглавлял Драпатый. Ее функции переданы группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Напомним, Сырский уволил командующих двумя корпусами — главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса Максима Китугина. По данным СМИ, решения главкома связаны с потерями позиций этими корпусами.