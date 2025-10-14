В декларации о завершении войны в секторе Газа, подписанной в Египте, не содержится конкретных положений по урегулированию конфликта.

Текст мирного соглашения был опубликован Белым домом.

Документ подписали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган - то есть его не подписала ни одна из воюющих сторон.

"Мы, нижеподписавшиеся, приветствуем поистине историческую приверженность и реализацию всеми сторонами мирного соглашения Трампа, положившего конец более чем двум годам глубоких страданий и потерь и открывшего новую главу для региона, определяемую надеждой, безопасностью и общим видением мира и процветания. Мы поддерживаем искренние усилия президента Трампа по прекращению войны в Газе и установлению прочного мира на Ближнем Востоке. Вместе мы реализуем это соглашение таким образом, чтобы обеспечить мир, безопасность, стабильность и возможности для всех народов региона, включая как палестинцев, так и израильтян", - говорится в декларации.

Будущие споры подписанты декларации обязались решать путём дипломатии, а не силой.

При этом в документе ничего не говорится о наиболее принципиальных вопросах мирного урегулирования: кто будет управлять сектором Газа и будет ли создано палестинское государство.

Там лишь общими словами сказано, что необходимо "обеспечить мир, безопасность, стабильность и возможности для всех народов региона, включая как палестинцев, так и израильтян. Мы понимаем, что прочный мир будет таким, в котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать, защищая свои основные права человека, гарантируя свою безопасность и уважение своего достоинства".

Напомним, мирное соглашение по Газе было подписано вчера.

До этого в Белом доме анонсировали, что Трамп посетит Израиль и Египет для подписания декларации касательно завершения войны на Ближнем Востоке.