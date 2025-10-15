В Мюнхене умер известный киевский ресторатор Игорь Сухомлин. Ему было 53 года.

Об этом сообщила его жена Кристина Сухомлин на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, в Германии Сухомлин проходил лечение.

"Вчера, 14 октября, ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин – самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли в окружении ближайших людей. Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Захоронение праха состоится в Барселоне", – говорится в сообщении.

Сухомлин был основателем ресторанов Mimosa Burger, вареничных "Балувана Галя" и других заведений общественного питания. В общей сложности ресторатор причастен к открытию 18 заведений: в Киеве, Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.

