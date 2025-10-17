Гражданки Украины, уехавшие жить в Польшу, заключают браки с местными мужчинами. Причем за войну количество браков резко выросло.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на Главное управление статистики страны.

Согласно данным ведомства, в 2024 году в Польше был зарегистрирован 2021 брак между украинскими женщинами и польскими мужчинами, а также 535 браков между украинскими мужчинами и польскими женщинами. Для сравнения, в 2023 году таких браков было 2213, а в 2015 году — всего 715.

"Не стоит удивляться. Ведь так было и с нами после вступления Польши в ЕС: те же тенденции, с небольшой задержкой на несколько лет, проявлялись среди польской миграции, например, в Ирландии", — прокомментировал ситуацию профессор Петр Шукальский, демограф из Университета Лодзинского.

Шукальский в своём исследовании на тему "Браки граждан Украины на территории Польши" отметил, что несмотря на рекордный год для польско-украинских браков, в 2024 году украинцы заключили в Польше больше браков между собой. По статистике, впервые за прошлый год таких браков стало больше, чем польско-украинских союзов.



В то же время в Украине за 2024 год количество разводов - 141,8 тысячи - приблизилось к количеству браков: 150,2 тысячи.

Напомним, с недавних пор в "Дие" запустили возможность развестись в онлайн-режиме.

Тенденция к снижению количества браков наблюдалась уже в 2023 году. По данным мониторинговой платформы "Опендатабот", за шесть месяцев 2023 года в Украине было зарегистрировано 86 028 браков — на 17% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было зафиксировано 103 903 новых семьи.