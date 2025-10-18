Египет возглавит военную коалицию, призванную стабилизировать ситуацию в Газе.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Западные страны не хотят вводить в Газу свои войска, а потому рассчитывают на другие страны.

Согласно источникам The Guardian в дипломатических кругах, готовится поддержанная Европой резолюция о предоставлении войскам коалиции полномочий по контролю за безопасностью в секторе Газа.

В качестве основных претендентов рассматривается в первую очередь Египет, но вместе с ним своих солдат могут послать Азербайджан, Индонезия и Турция.

Британские дипломаты, выступающие в качестве советников, поддерживают это решение, рассчитывая на то, что ХАМАС активней сдаст оружие мусульманским войскам, так как это не будет похоже на капитуляцию.

Ранее Белый дом обнародовал подписанную в Египте декларацию о мире в Газе – в документе нет конкретики по главным вопросам.

Напомним, на днях США обвинили ХАМАС в нарушении мирного плана и призвали немедленно разоружиться.

