Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с лидерами Европы на следующей неделе. Цель встречи - обсудить новые взносы в программу PURL, по которой американское оружие для Украины закупается за европейские средства.

Об этом президент сообщил в сегодняшнем видеобращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

"В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе мы будем говорить с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL. Также мы готовим очень важные наши договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", — заявил президент.

Напомним, не так давно Зеленский критиковал европейские страны за торможение с взносом средств в эту программу.

Ранее мы писали, что военная помощь от Европейского союза Украине летом 2025 года резко сократилась, несмотря на инициативу PURL от НАТО.

Подробнее о финансовых проблемах Украины мы рассказывали в отдельном материале.

