Архиепископ Англиканской церкви в США Стивен Вуд обвиняется в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Обвинения в адрес Вуда поступили от бывшего директора детского служения Клэр Бакстон. По словам Бакстон, в апреле 2024 года Вуд положил руку ей на голову и попытался поцеловать ее в своем кабинете. Она также заявила, что архиепископ предложил ей тысячу долларов из церковной казны до официальной выплаты аванса за работу.

Если эти обвинения будут рассмотрены в суде, Вуда могут лишить сана и отправить в отставку. Сам архиепископ отвергает все обвинения и отказывается давать комментарии.

В настоящее время Вуд продолжает исполнять обязанности настоятеля церкви Святого Андрея в Чарльстоне, штат Южная Каролина, а также епископа епархии, включающей более сорока церквей на юге США. У него есть жена и четверо сыновей, пишет WP.

Кроме того, как утверждается в статье, на Вуда жалуются еще и священники. По их словам, он "плагиатит" проповеди и даже унижал церковных служащих.

Ранее мы писали, что в 2023 году первый в истории США кардинал, обвиненный в домогательствах к несовершеннолетнему, избежал суда по причине старческой деменции. Врачи засвидетельствовали, что 93-летний бывший священник Теодор Маккарик не сможет принять полноценное участие в процессе.

Также мы сообщали, что священника из окружения папы римского обвинили в оргиях с участием монашек.