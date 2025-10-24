Служба безопасности Украины передала в суд дело политолога Кирилла Молчанова, переданного Украине после задержания в Польше. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, Молчанов работал на Виктора Медведчука и РФ, проводя "информдиверсии против Украины".

После полномасштабного вторжения в Украину он уехал в Москву, где, как заявляет СБУ, выступал в эфирах СМИ, "поддерживал вооруженную агрессию России и распространял фейки о ситуации в Украине", а также "организовывал на улицах Евросоюза акции, на которых призывал к сворачиванию международной поддержки нашего государства".

"Там (в РФ - Ред.) он стал одним из ключевых участников кремлевских медиапроектов "Вторая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Владимир Путин поручил Медведчуку управлять их деятельностью под контролем российских спецслужбистов", - говорится в публикации СБУ.

Молчанова обвиняют по статьям о госизмене в условиях военного положения, организации мероприятий политического характера и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, в СИЗО политолог дал показания против членов организации "Другая Украина".

О том, как история с задержанием в Польше и выдачей Украине Молчанова демонстрирует новую схему, посредством которой украинские спецслужбы получили возможность оперативно добиваться выдачи находящихся за границей граждан, мы писали в отдельном материале.