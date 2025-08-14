Служба безопасности Украины обвинила в информационных диверсиях членов организации "Другая Украина", которая, как заявляется, "функционирует в Москве под видом общественного объединения". Фигурантам заочно вручили 12 подозрений.

Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Как отметили в СБУ, показания на членов организации дал высланный из Польши и арестованный затем в Киеве политолог Кирилл Молчанов. В финансировании организации СБУ обвинила Виктора Медведчука.

Как установило расследование, Молчанов работал одновременно на две спецслужбы РФ: ФСБ и внешнюю разведку. Одним из его прямых контактов якобы был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Переписку с ним нашли в телефоне подозреваемого.

По указанию Москвы Молчанов и его коллеги "занимались оправданием российской агрессии, дискредитацией Украины на международной арене и расшатыванием внутренней ситуации в странах - партнерах нашего государства". Более того, сам Молчанов "организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, на которых призывал к сворачиванию международной поддержки Украины".

Руководил этой деятельностью лично Медведчук. В частности, он согласовал создание организации "Другая Украина" непосредственно с Владимиром Путиным, после чего глава Кремля поручил ФСБ координировать этот проект. Затем Медведчук собственноручно сформировал штат организации. По указаниям Медведчука ее члены готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные телеграм-каналы и Ютуб.

Подозрение получили Денис Жарких, ⁠Артем Марчевский, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яков Таксюр, Юрий Дудкин, Руслан Коцаба, Наталья Хорошевская, Богдан Гиганов, Олег Ясинский и Александр Лазарев.

