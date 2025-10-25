Командир взвода 72-й бригады ВСУ Татьяна Черновол начала обещанные разоблачения о порядках в армии – после того, как её батальон "наказали".

Соответствующий фрагмент интервью публикуют украинские телеграм-каналы.

Черновол назвала командиров ВСУ "мясниками", которые рассматривают солдат не как живых людей, а в качестве "ресурса".

"Проблема в том, что у нас постепенно за все четыре года войны карьеру в армии делали мясники. То есть те, кому не жалко было жертвовать солдатами", – заявила Черновол.

По её словам, такие командиры "нравились высшему командованию", поскольку выполняли боевые распоряжения, не считаясь с потерями.

"И как бы это ни было страшно, но именно такие командиры постепенно поднимались и поднимались. И я вижу: чем больше их становится в командовании и чем больше для них люди – это просто ресурс, тем больше их начинают бояться уже командиры ниже по субординации. И начался разрыв. Просто начался разрыв между теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи, и их командованием. То есть мы стали просто ресурсами", – заявила Черновол.

Напомним, ранее Черновол заявила, что ее и ее батальон "наказали" за решение отсрочить на год получение мандата народного депутата.

Сообщалось, что нардеп Черновол взяла годовую отсрочку от мандата, чтобы продолжить службу в ВСУ.

