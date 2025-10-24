Командир взвода 72-ой бригады Татьяна Черновол заявила, что ее и ее батальон "наказали" за решение отсрочить на год получение мандата народного депутата.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, она не ожидала такого отношения.

"Я не удивлена, что женщине-командиру, которая отказалась от местечка во власти, чтобы своими руками уничтожать захватчика, не "прилетело" ни одной благодарности. Однако я никак не ожидала наказания за это!" - написала Черновол.

Подробности экс-нардеп пообещала сообщить позже.

"Подробности позже! Для меня придумали целый букет наказаний уровня батальона, бригады, а теперь и выше", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября Черновол отсрочила свой мандат народного депутата и решила продолжить службу в Вооруженных силах Украины.

Ранее мы писали, что Черновол стала следующей в партийном списке "Европейской солидарности" после убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Война в Украине идет 1339-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 24 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ в Днепропетровской области близ Вербового и Степового. Под Волчанском в Харьковской области россияне расширяют килл-зону, где уничтожают всё, что движется. Между тем на добропольском направлении ВСУ освободили село Кучеров Яр.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.