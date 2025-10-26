Россияне считают президента РФ Владимира Путина и экс-главу СССР Иосифа Сталина политиками, которые принесли России наибольшую пользу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института социально-политических исследований РАН, на которые ссылается оппозиционное издание "Верстка".

По информации, за Путина высказались 65% респондентов, что является рекордным показателем за все годы наблюдений.

В 2000 году его называли полезным для страны 12% россиян, в 2018 уже 54%. После начала войны в Украине этот показатель поднялся до 60%.

На втором месте - Сталин, которого назвали 45% опрошенных. Показатель у советского генсека, как и у российского президента, также стал максимальным за последние три десятилетия.

В 2016 году его деятельность позитивно оценивали 31% опрошенных, в 2022 - 40%, а в 2025 - уже 45%.

На фоне роста популярности Путина и Сталина увеличилась и доля тех, кто положительно оценивает роль Николая II (16%) и Леонида Брежнева (24%).

В антирейтинге лидируют Михаил Горбачев и Борис Ельцин: 59% россиян считают, что Горбачев принес стране наибольший вред, 56% - что Ельцин.

