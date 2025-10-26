Австрийский суд в ближайшее время рассмотрит вопрос экстрадиции в Украину бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в своём телеграм-канале.

Имя подозреваемого не называется, но, судя по всему, речь идёт об Андрее Наумове, который был уволен из СБУ в 2021 году после скандала с крышеванием контрабанды и выехал за границу.

"В октябре 2025 года он переехал в Австрию. Об этом украинские правоохранители сообщили австрийским коллегам. Необходимые для экстрадиции документы были оперативно подготовлены и переданы компетентным органам Австрии", – сообщило ГБР.

На следующий день после заявления о рассмотрении вопроса касательно выдачи Киеву Наумова на российском телеканале НТВ прошёл анонс выхода интервью с ним.

При этом на своей странице в Фейсбуке экс-начальник СБУ заявляет, что не давал интервью россиянам.

"Я официально заявляю: никаких комментариев или интервью российским государственным СМИ я не давал и никаких контактов с ними не было. Единственное интервью, которое я действительно предоставил, состоялось в начале сентября 2025 европейским медиа <...>. Этот контент был использован российскими пропагандистами, выдавшими его за "эксклюзивное интервью для НТВ" <...>. Я не сотрудничал и не буду сотрудничать с российскими государственными структурами <...>. НТВ вырезало только часть, где я говорю об украинских властях. Это тоже правда. Потому что пока в России ищут возможность уничтожить меня как антироссийского агента, украинская власть пытается дискредитировать меня как пророссийского", – пишет Наумов.

Напомним, Наумов уехал в ЕС накануне полномасштабного вторжения и год отсидел в сербской тюрьме за отмывание денег.

В Украине против Наумова расследуется ряд уголовных дел, включая госизмену: экс-руководителя СБУ подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.