В западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post, кадры природного катаклизма публикуют местные телеграм-каналы.

Есть разрушения в населённых пунктах, количество пострадавших уточняется.

Эпицентр сейсмической активности был зафиксирован примерно в 10 км от города Сындыргы, мощные толчки ощутили жители Стамбула, Измира, Балыкесира и ещë в нескольких регионов страны.

В ряде городов обрушились здания и сейчас наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Люди покидают дома и опасаются повторения колебаний и новых разрушений. На местах работают экстренные службы.

Перед этим мощное землетрясение произошло у берегов Мармариса.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о примерно 70 пострадавших. Люди, по его словам, получили травмы, выпрыгивая в панике из окон или с балконов. Также он написал в соцсети X о погибшей 14-летней девочке, которая умерла в больнице, куда ее доставили с панической атакой.

