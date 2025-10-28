Украина официально начала отопительный сезон. Более 55% объектов социальной сферы – детские сады, больницы, школы уже подключены к теплу.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, уже в 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома.

"Остальные области – постепенно продолжат подключение с учетом погодных условий. Решение о старте принимаются органами местного самоуправления с учетом температурного режима", – добавила премьер.

При этом она отметила, что техническая готовность коммунальных предприятий и слаженная работа всех профильных ведомств позволяет приступить к отопительному сезону.

"Более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменены более 340 км тепловых сетей, проведены ремонтные работы, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров", - пишет Свириденко.

Напомним, депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что в Украине вскоре могут возникнуть серьёзные проблемы из-за нехватки угля.

Между тем, по мнению эксперта, Украина имеет достаточные запасы газа, угля и нефтепродуктов, однако обстрелы могут вызвать проблемы с отоплением в отдельных городах страны.