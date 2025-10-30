В среду в силу вступило торговое соглашение Украины с Европейского Союза. Оно направлено на дальнейшую либерализацию торговли и касается сельского хозяйства.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Соглашение заменит договор 2016 года и расширит беспошлинный доступ на европейский рынок для украинских товаров и услуг. Документ включает гарантии, ограничивающие импорт некоторых продуктов, таких как зерно и нефть. Также соглашение предусматривает

сохранение системы входных цен на импорт фруктов и овощей из Украины для защиты рынка от слишком низких цен;

квоты на импорт чувствительных товаров, таких как сахар, птица и яйца;

возможность временно отзывать тарифные льготы для любой страны ЕС;

запрет на импорт зерновых культур в Польшу: пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и некоторых продуктов их переработки.

При этом Варшава выразила недовольство соглашением. Власти Польши отметили, что не все их пожелания вошли в итоговый документ.

Напомним, в июле пять стран Евросоюза на Совете ЕС по вопросам сельского хозяйства выступили против нового торгового соглашения с Украиной.

Агентство Reuters писало, что новое соглашение будет содержать обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС к 2028 году в соответствии с целями вступления в Евросоюз.