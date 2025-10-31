Правительство Нидерландов рассматривает инициирование в отношении Словакии дисциплинарной процедуры по седьмой статье Договора о Европейском Союзе в связи с тем, что Братислава внесла в конституцию изменения о признании только двух полов и запрет на усыновление детей вне брака.

Об этом сообщило издание VSquare со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

В конце сентября парламент Словакии одобрил поправки к конституции, закрепляющие признание только мужского и женского полов, а также предусматривающие запрет на усыновление детей парами, не состоящими в браке, и суррогатного материнства. Это было сделано с целью "укрепления традиционных ценностей и сохранения культурного наследия Словакии".

В ответ Нидерланды предложили применить статью Договора о ЕС, в соответствии с которой Европейский совет может квалифицированным большинством приостановить определенные права государства-члена, например, лишить представителя этой страны права голоса в европейских институтах (Совете ЕС и Европейском совете) в случае угрозы серьезного нарушения им основных принципов Евросоюза.

16 октября парламент Нидерландов уже принял резолюцию с призывом к ответу за нарушения законодательства ЕС. В ней депутаты призвали правительство королевства отреагировать на действия Словакии, которые, по их мнению, ограничивают права ЛГБТ+ и противоречат европейскому законодательству.

По данным VSquare, нидерландское правительство сейчас по неофициальным каналам выясняет, готовы ли другие страны ЕС поддержать эту инициативу. Причем Нидерланды хотят, чтобы первый шаг в наказании Словакии сделала Европейская комиссия, инициировав в Суде ЕС дело о нарушении.

Ранее поправки к словацкой конституции критиковала Венецианская комиссия при Совете Европы.

В сентябре мы писали о внесении изменений в конституции Словакии.

Между тем в 2021 году Нидерланды первые в мире разрешили однополые браки для монархов и наследников престола.