Словакия изменила свою конституцию, законодательно закрепив признание только двух полов – мужского и женского.

Об этом сообщает международное агентство информации и новостей Associated Press.

Поправка, принятая в парламенте с минимальным перевесом голосов, также ограничивает усыновление и удочерение детей только состоящими в официальном браке гетеросексуальными парами и запрещает суррогатное материнство.

Поправка к конституции была охарактеризована Братиславой как закрепляющая "суверенитет в культурных и этических вопросах".

Конституция Словакии определяет брак исключительно как союз мужчины и женщины, согласно изменениям 2014 года, когда Роберт Фицо занимал пост премьер-министра на прошлом сроке.

Одобрение парламентом поправки о полах стало неожиданностью для наблюдателей – ещё в четверг сам премьер-министр сомневался, что она будет принята, добавляет издание.

Напомним, католический университет во Львове отказал первокурснице в заселении после её публикации флага ЛГБТ в соцсети.

Ранее военное министерство США закрыло программу разнообразия и равенства ООН, которую ненавидят военные.