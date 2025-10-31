В Нидерландах на парламентских выборах победила либеральная партия D66, несмотря на то, что по опросам лидировала правая "Партия свободы". Ожидается, что глава D66 Роб Йеттен станет следующим премьер-министром страны.

Об этом сообщает DW.

По информации издания, партия Йеттена, который является открытым геем и сторонником Украины, выступает за углубление европейской интеграции, развитие "зеленой" экономики и либеральные реформы.

Хотя в парламент прошли сразу 27 партий, что делает переговоры о формировании правительства крайне сложными. По оценкам аналитиков, этот процесс может растянуться на месяцы.

Напомним, лидер крупнейшей в местном парламенте правой партии Герт Вилдерс призвал немедленно начать отправлять мужчин обратно в Украину.

Ранее мы сообщали, что нидерландская Партия свободы в случае прихода к власти намеревалась добиться исключения из директивы Европейского Союза о "временной защите", которое позволит депортировать украинских мужчин.

