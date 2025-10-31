Директор нацразведки США Тулси Габбард признала, что Вашингтон занимался "подавлением режимов" в других странах.

Кадры соответствующего заявления публикуют политические телеграм-каналы.

"Вашингтонский образ мыслей – "один размер подходит всем", как мы надеемся, остался в зеркале заднего вида. Подавление режимов, попытки построения нашей системы власти у других. Вмешательство в конфликты, которые мы едва понимали и из которых выходили с большим количеством врагов, чем союзников. Этот образ мыслей задерживал нас слишком долго", – сказала Габбард.

Вместе с тем СМИ в последние дни пишут о подготовке США у удару по Венесуэле.

Также в Washington Post появилась информация, что президент Венесуэлы обратился к России за помощью на фоне возможного военного конфликта с США.

Война в Украине продолжается 1346-й день. Последние новостями пятницы, 31 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги четверга, 30 октября. В предпоследний день месяца Россия снова атаковала украинскую энергетику. Было запущено более 700 дронов и ракет, 79 из которых сумели нанести удары. Между тем армия РФ продвинулась южнее Покровска и вошла в Мирноград с юга и северо-востока, как сообщили СМИ. Военные и эксперты призвали командование вывести ВСУ из Покровска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.