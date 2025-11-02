Кабинет министров отменил "военное" продление просроченного загранпаспорта. В такие паспорта в качестве исключения разрешалось вписывать детей.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как известно, этот порядок был введен в феврале 2022 года после выхода из строя паспортной системы.

Но сейчас использование "продленных" паспортов или документов с внесенными данными о детях часто вызывает сложности при пересечении границ. Также авиакомпании могут отказать в посадке пассажирам с продленными паспортами.

С 29 октября гражданам Украины, у которых истекает срок действия загранпаспорта, необходимо оформить новый биометрический документ - для себя и отдельно на детей, заявляет МИД.

Если гражданин с продленным паспортом находится в одной из стран ЕС и его не выпускают в Украину, следует обратиться в посольство или консульство и получить удостоверение личности на возвращение. А тем, кто находится в Украине, нужно подать на новый паспорт.

