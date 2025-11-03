Министр обороны Бельгии Тео Франкен отрицает, что угрожал стереть Москву с лица земли. Он заявил, что его слова "злобно исказили".

Об этом министр заявил в интервью бельгийской телекомпании RTBF.

По его словам, газета De Morgen неправильно подала его слова, причем сделала это "очень злобно, неверно и несправедливо".

"Журналист спросил, собирается ли Владимир Путин сбросить ядерную бомбу на Брюссель. Я ответил: нет, он этого не сделает, потому что знает: если он это сделает, мы [НАТО] нанесём удары по Москве. А De Morgen в заголовке пишет: "Тео Франкен: если Путин нападёт на нас, мы сотрём Москву с лица земли". Я этого не говорил, это крайне несправедливо. Первоначальная проблема в том, что заголовок ложный и вызвал реакции в Бельгии, за рубежом и в России", — сказал Тео Франкен.

Ранее мы передавали слова Франкена о том, что НАТО сотрет с лица земли Москву, если президент РФ Владимир Путин применит ядерное или обычное оружие против Альянса.

А уже на следующий день после публикации интервью, 30 октября, возглавляющий бельгийское министерство чиновник объяснил, что имел в виду оборонительный принцип НАТО, когда грозился стереть Москву с карты мира.