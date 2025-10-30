В Минобороны Бельгии объяснили, что имели в виду под угрозами "стереть Москву с карты мира"
Министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил, что имел в виду, когда грозился стереть Москву с карты мира.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам министра, он подразумевал оборонительный принцип Североатлантического альянса НАТО.
"НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, конечно же, не хочет этого делать. Мы по определению оборонительный альянс. Но принцип ответного удара нашего альянса неоспорим уже 76 лет. Это основа. Именно это я и имел в виду в интервью, и я не отказываюсь ни от одного своего слова", - написал Франкен.
Ранее мы писали о заявлениях Франкена, что НАТО сотрет с лица земли Москву, если президент РФ Владимир Путин применит ядерное или обычное оружие против Альянса.
Напомним, об "ошеломляющем ответе" и реакции на санкции Европы и США Путин заявил на прошлой неделе.
Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что президент России пообещал такой ответ не на поставки дальнобойных ракет "Томагавк" Украине, а вообще на попытки ударов вглубь России.