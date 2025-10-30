Министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил, что имел в виду, когда грозился стереть Москву с карты мира.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам министра, он подразумевал оборонительный принцип Североатлантического альянса НАТО.

"НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, конечно же, не хочет этого делать. Мы по определению оборонительный альянс. Но принцип ответного удара нашего альянса неоспорим уже 76 лет. Это основа. Именно это я и имел в виду в интервью, и я не отказываюсь ни от одного своего слова", - написал Франкен.

Ранее мы писали о заявлениях Франкена, что НАТО сотрет с лица земли Москву, если президент РФ Владимир Путин применит ядерное или обычное оружие против Альянса.

Напомним, об "ошеломляющем ответе" и реакции на санкции Европы и США Путин заявил на прошлой неделе.

Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что президент России пообещал такой ответ не на поставки дальнобойных ракет "Томагавк" Украине, а вообще на попытки ударов вглубь России.