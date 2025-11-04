Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных сборах резервистов для защиты ключевых инфраструктурных объектов, что открывает возможность привлекать резервистов внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий.

Об этом сообщают российские СМИ.

Подписанный закон предусматривает направление граждан, состоящих в мобилизационном резерве, на сборы по отдельному указу президента, причем только в пределах их региона. В первоначальном тексте законопроекта речь шла о том, что их могут привлекать к воинской службе за границей, но в окончательном чтении эту норму исключили.

Порядок проведения подобных сборов определит правительство. Участники сборов получат права и соцгарантии, предусмотренные законодательством для проходящих военные сборы. Компенсации и обязанности резервистов будут такие же, как у призванных граждан.

Под упомянутый закон подпадают не все отслужившие в армии россияне, как во время мобилизации, а только те, кто заключил контракт с Минобороны РФ о пребывании в мобилизационном резерве. Сколько таковых в России, точно неизвестно. В СМИ фигурировала цифра в 100 тысяч, но она не подтверждена.

Ранее резервистов можно было привлекать к воинской службе только во время мобилизации или действия военного положения.

В Генштабе РФ заявили, что "ни о какой мобилизации речь не идет", и призвали не путать резервистов с контрактниками.

Напомним, о привлечении резервистов в РФ впервые заговорили в конце октября.

