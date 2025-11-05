Шестой апелляционный административный суд в Киеве отменил постановление Кабинета министров, по которому депутатам и должностным лицам разрешали выезжать за границу в индивидуальном порядке. Решение было принято по иску Петра Порошенко.

Об этом сообщили депутаты партии "Европейская солидарность", хотя официально постановление суда пока не опубликовано.

Как рассказали депутаты из партии Порошенко, суд признал, что правительство превысило свои полномочия, создав механизм выборочных запретов, противоречащий принципам демократии.

По словам народного депутата Виктории Сюмар, суд напомнил, что Украина является парламентско-президентской республикой, поэтому Кабмин не имеет права ограничивать депутатов в осуществлении международной деятельности.

"Кабмин превысил свои полномочия, создав инструмент давления на народных депутатов. Суд подчеркнул, что это противоречит базовым принципам демократии", – сказала она.

Между тем представитель Кабмина в суде утверждал, что без запрета нардепы могут "разбежаться из страны".

Другая депутат Ирина Геращенко призвала правительство немедленно отменить постановление о выезде, которое фактически позволяло властям выборочно решать, кто может уезжать из страны, а кто нет.

В 2023 году правительство Украины выпустило постановление, запрещающее выезд из страны депутатам, чиновникам и судьям без разрешения руководства и уважительных причин.

Зимой того же года еще и Владимир Зеленский сообщил о подписанном им решении Совета национальной безопасности и обороны о запрете на поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей.