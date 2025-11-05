Германию накрывает новый политический кризис, который может вылиться в скорый развал правящей коалиции.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

В партии Христианско-демократический союз (ХДС) обсуждают формирование правительства меньшинства на фоне открытого конфликта и взаимных обвинений с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), с которой всего полгода назад была сформирована действующая коалиция.

Последний спор завязался после высказывания министра иностранных дел Йоханна Вадефуля (ХДС) о Сирии. Однопартийцы, включая федерального канцлера Фридриха Мерца, остались очень недовольны его фразой о том, что Сирия "выглядит хуже, чем Германия в 1945 году".

А лидер фракции ХДС в бундестаге Йенс Шпан заявил, что "мы не собираемся тонуть вместе с ними", имея в виду партнеров из СДПГ.

Как сообщают источники журналистов, в СДПГ царит растерянность, вице-канцлер Ларс Клингбайль подвергается давлению со стороны левого крыла партии, а министры все чаще вступают в противоречия с линией канцлера.

Напомним, нынешнее правительство Мерца пришло к власти в результате распада предыдущей коалиции. Мерц избран канцлером Германии в мае, причем со второй попытки.

На фоне разброда и шатания в коалиции в ФРГ растет популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии".