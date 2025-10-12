Политические неудачи президента Франции Эмманюэля Макрона грозят кризисом всей Европе.

Об этом пишет британская газета The Sunday Times, приводя мнение экономического эксперта Дэвида Марша.

По его словам, в настоящее время Макрон "находится на искусственном жизнеобеспечении".

"Потрясённый чередой неудач в попытках сформировать коалиционные правительства, которые позволили бы ему провести реформы внутри страны и осуществлять французское лидерство за рубежом, Макрон большую часть второго срока находился на политическом аппарате жизнеобеспечения. Теперь же это выглядит опасно близким к тому, чтобы отключить его", – говорит Марш.

Помимо прочего, избиратели недовольны контрастом между претензиями Макрона и его неспособностью добиться реальных результатов, которые могли бы помочь обычным французам.

Издание отмечает, что такая тенденция может привести к приходу ко власти во Франции крайне правого политика, как это уже происходит в разных странах Европы.

Ранее газета The Times писала, что Макрон стал "хромой уткой" после очередной отставки премьера Франции.

Напомним, в парламенте Франции рассмотрят запрос об импичменте Макрона.