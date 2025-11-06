США после стабилизации ситуации в секторе Газа "приступят к урегулированию конфликта в Украине".

Об этом заявил специальный представитель Белого дома Стивен Уиткофф.

По его словам, Соединенным Штатам предстоит проделать большую работу.

"На мой взгляд, это трудная борьба. Думаю, нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Идёт много обсуждений о том, что технические группы должны провести необходимую работу на нижнем уровне, прежде чем лидеры смогут достичь соглашения. Но я чувствую, что сегодня есть некоторый прогресс. Однако это сложный конфликт. Думаю, обе стороны не доверяют друг другу. И это действительно трудная ситуация", - заявил американский спецпредставитель.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию мирного урегулирования в Украине, которую предложил Уиткофф.

Сам Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин попросил его помочь урегулировать конфликт в Украине.