Трамп обрадовался уходу экс-спикера Палаты представителей Пелоси из политики, раскритиковав её карьеру
Президент США Дональд Трамп назвал решение бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться на новый срок "важным шагом для Америки".
Об этом президент сообщил в интервью телеканалу Fox News.
"Уход Нэнси Пелоси - великое событие для Америки. Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны. Она быстро теряла контроль над своей партией, и он уже не возвращался. Нэнси Пелоси крайне переоценённый политик", - заявил Трамп.
Ранее он назвал Пелоси "изношенной аферистской" и заявил, что рад ее скорому уходу из политики, так как "исчезнет вонь". Президент США обвинил ее в незаконных заработках на фондовом рынке.
"Нэнси Пелоси, старая и изношенная политическая аферистка, которая дважды пыталась объявить мне импичмент и проиграла, наконец-то уходит в отставку. Она незаконно заработала состояние на фондовом рынке, обманула американскую общественность и была катастрофой для Америки. Рад видеть, как исчезает вонь Нэнси Пелоси!" - написал Трамп в сети Х.
Отметим, что Пэлоси заявила о намерении уйти из политики в 2027 году.
Напомним, после того как Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент для Трампа, Пэлоси официально подписала этот документ.
А после провала импичмента экс-спикер Палаты представителей объявила о создании специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий.