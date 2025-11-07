Президент США Дональд Трамп назвал решение бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться на новый срок "важным шагом для Америки".

Об этом президент сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Уход Нэнси Пелоси - великое событие для Америки. Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны. Она быстро теряла контроль над своей партией, и он уже не возвращался. Нэнси Пелоси крайне переоценённый политик", - заявил Трамп.

Ранее он назвал Пелоси "изношенной аферистской" и заявил, что рад ее скорому уходу из политики, так как "исчезнет вонь". Президент США обвинил ее в незаконных заработках на фондовом рынке.

"Нэнси Пелоси, старая и изношенная политическая аферистка, которая дважды пыталась объявить мне импичмент и проиграла, наконец-то уходит в отставку. Она незаконно заработала состояние на фондовом рынке, обманула американскую общественность и была катастрофой для Америки. Рад видеть, как исчезает вонь Нэнси Пелоси!" - написал Трамп в сети Х.

Отметим, что Пэлоси заявила о намерении уйти из политики в 2027 году.

Напомним, после того как Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент для Трампа, Пэлоси официально подписала этот документ.

А после провала импичмента экс-спикер Палаты представителей объявила о создании специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий.