Президент США Дональд Трамп подписал документ о помиловании десятков граждан, обвиняемых в причастности к вмешательству в выборы 2020 года, на которіх победил Джо Байден. Помилование этих людей было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Об этом сообщил в Х прокурор по вопросам помилований Эд Мартин. Он также опубликовал текст документа.

"Это официальное заявление положит конец серьезной национальной несправедливости, совершенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года. Я, Дональд Трамп, настоящим объявляю полное, безоговорочное помилование всем гражданам США за действия, связанные с их усилиями по выявлению фальсификации при голосовании на президентских выборах 2020 года", — сказано в тексте документа.

Среди фамилий помилованных значатся бывший юрист Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, отставной руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, бывшие юридические консультанты президентской кампании Трампа 2020 года Джон Истман и Кеннет Чесбро, личный старший советник Трампа на протяжении многих лет Борис Эпштейн, адвокат и бывший федеральный прокурор Сидни Пауэлл, экс-судья окружного суда в Дейне, штат Висконсин, и бывший адвокат предвыборной кампании Трампа Джим Трупис.

Как утверждает издание Politico, помилование носит символический характер, поскольку никому из фигурантов списка не были предъявлены обвинения на федеральном уровне. Десяткам людей предъявили обвинения в штатах, где расследовали попытку Трампа якобы сфальсифицировать результаты выборов в 2020 году, в том числе в Джорджии, Аризоне, Висконсине и Неваде, однако у президента нет права помиловать кого-то на уровне штата.

Опубликованный Мартином документ не датирован, поэтому неясно, когда именно Трамп его подписал.

В день инаугурации Трампа СМИ писали, что он намерен помиловать людей, осуждённых за ненасильственные преступления, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. А два дня спустя Трамп заявил, что было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия.

Вообще глава Белого дома помиловал уже многих граждан, в том числе основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, которого преследовали при Байдене.