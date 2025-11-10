Львовская область возглавляет рейтинг коррупционеров в 2025 году.

Об этом следует из данных реестра нарушителей на сайте НАПК.

При этом на втором месте по количеству нарушителей антикоррупционного законодательства Винницкая область. Столица Украины - Киев – находится на третьем месте.

Среди лидеров за 2025 год также указываются Одесская, Днепропетровская, Киевская и Черновицкая области.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало две аудиозаписи, относящиеся к делу о хищениях на энергетике, по которому прошли обыски в том числе у близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее мы писали о том, что детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу, но накануне он успел уехать из Украины.

До этого сообщалось, что в отношении Миндича НАБУ ведет расследование по широкому спектру обвинений: коррупция на закупках дронов для нужд ВСУ (близкая к Миндичу компания Fire Point - крупнейший подрядчик), схемы на энергорынке, результаты прослушки квартиры Миндича, где могли быть зафиксированы и разговоры с Зеленским. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.