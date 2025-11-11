Близ грузино-азербайджанской границы разбился самолет, принадлежавший Турции и вылетевший из аэропорта Гянджа в Азербайджане. На его борту находилось 20 турецких военных.

О крушении первыми сообщили грузинские СМИ и официальные лица, после чего информацию подтвердило Министерство обороны Турции.

"Военно-транспортный самолет C130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. В сотрудничестве с властями Азербайджана и Грузии начаты поисково-спасательные работы", - говорится в заявлении ведомства.

По данным МВД Грузии, военно-транспортный самолет упал в 5 километрах от границы с Азербайджаном в муниципалитете Сигнаги.

Служба воздушной навигации Грузии уведомляет, что сразу после инцидента были начаты поисково-спасательные работы.

По данным СМИ, турецкие военные участвовали в параде в Баку.

В соцсетях распространяются кадры крушения самолета. На них самолет входит в штопор и падает на землю.

Lockheed C-130 Hercules - военно-транспортный самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями, разработанный и выпускаемый американской компанией Lockheed Martin. Он предназначен для перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации. У Вооруженных сил Турции 20 бортов этого типа.

Ранее в октябре мы сообщали, что в Калифорнии во время подготовки к фестивалю вертолет не справился с воздушными потоками и врезался в пешеходный мост.

А летом мы писали о катастрофе с пассажирским самолетом в России.