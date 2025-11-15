В мобильном приложении "Дия" произошел масштабный сбой. Сервис не загружается и выдает ошибку.

Об этом сообщают пользователи, которые сегодня хотели воспользоваться сервисом.

В самой "Дие" заявляют, что сбой произошел из-за одновременной подачи заявок на программу "зимней поддержки".

С самого утра миллионы украинцев одновременно начали подаваться на помощь, из-за чего реестры стали работать с перебоями. У части пользователей появляются ошибки при входе или попытке подать заявление.

При этом также отмечается, что заявки по этой программе можно оставить до 24 декабря. То есть, время на подачу ещё есть и спешить оформиться в первый же день нет необходимости.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины утвердил пакет "Зимняя поддержка" для уязвимых категорий граждан.

Детальнее об этой программе и о том, как и в какие сроки украинцам можно получить выплаты мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.