Партии "Европейская солидарность" и "Голос" официально выдвинули свои требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Заявления появились в аккаунтах политсил в соцсетях.

Партии требуют отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только "Слуги народа", назначить новый Кабинет министров и уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Причиной такого решения они называют коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем.

"Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности. Несмотря на то, что в условиях военного положения невозможно проводить выборы, очищение центров принятия решений на улице Банковой, которые по сути монополизировали всю государственную власть, является насущной необходимостью для спасения страны. В Конституции Украины нет упоминания ни об Офисе президента как центральном органе исполнительной власти, ни о его руководителях или заместителях, которым делегированы функции управления государством. Поэтому действующее руководство Офиса президента, начиная с его руководителя, нуждается в полной и немедленной перезагрузке. Это ключевая предпосылка любых изменений политической организации власти в Украине", - говорится в заявлении "Голоса".

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко потребовал сформировать новое "правительство национального спасения" из "патриотов и специалистов с безупречной репутацией".

Отметим, что на двоих у "ЕС" (26) и "Голоса" (19) 45 голосов в Верховной Раде. Для коалиции и принятия любых решений в Раде нужно как минимум 226 голосов.

Тем временем нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на источники сообщил, что в "Слуге народа" бурлит возмущение депутатов, которые требуют уволить Ермака, угрожая выходом из фракции и развалом монобольшинства.

"Во фракции "Слуги народа" назревает бунт (включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции), если не будет уволен глава Офиса президента Андрей Ермак", - заяив Железняк.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский, который уже два года находится в следственном изоляторе, дал понять, что коррупционную схему в "Энергоатоме", по его мнению, разрабатывал и реализовывал не Тимур Миндич, а люди уровнем повыше.

Насколько вероятно формирование нового большинства в Раде и назначение нового правительства, мы анализировали в отдельном материале.