В Украине запустили автоматическое взимание налоговых долгов с предприятий.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

По словам исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух, запуск автоматизированной системы уже позволил взыскать более 100 миллионов гривен налогового долга более чем с двух тысяч предприятий.

"Кнопочку нажали, через казну полетело в финансовое учреждение. На счету есть – изъяли", – сообщила Карнаух.

Система обеспечивает тесное взаимодействие ГНС, казначейства и платежных сервисов и позволяет автоматически списывать средства со счетов в электронной форме.

Напомним, в начале октября Государственная налоговая служба анонсировала запуск новой системы взыскания налоговых долгов в Украине для всех - бизнеса и населения.

Ранее мы писали, что Киев обязался перед Международным валютным фондом повысить налоги уже в текущем году.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.