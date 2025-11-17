В пригороде Львова Прилбичи произошла попытка захвата храма Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Паблики пишут, что за попыткой захвата храма стоит бывший священник УГКЦ Василий Ковпак, которого отлучили от церкви еще в 2007 году, но сам он этого не признает.

Напомним, недавно в Черновицкой области заместитель начальника городского ТЦК выломал двери храма УПЦ и впустил внутрь активистов. По данным СПЖ, инцидент произошел в селе Нагоряны во время захвата Рождественского храма.

А в прошлом году УПЦ заявила о попытке захвата Свято-Пантелеймоновского храма в Вышгороде Киевской области сторонниками ПЦУ.

Также мы рассказывали, что в прошлом году митрополит Черкасский отлучил от церкви мэра города за поддержку захвата собора УПЦ сторонниками ПЦУ. Он выразил надежду, что мэр проживет долгую жизнь и у него будет возможность исправить свои трагические ошибки.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.