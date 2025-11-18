Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против торговых партнёров России при условии, что последнее слово будет за президентом.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения о санкциях", - сказал чиновник.

"Если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", - добавил он.

По его словам, Белый дом также продолжает вести переговоры с Россией о прекращении войны.

"Мы, безусловно, всё ещё работаем над этим. Просто это не было в центре новостей, потому что у нас и так много всего происходит", - сказал собеседник агентства.

Напомним, вчера Трамп заявил, что поддержит закон о санкциях против стран, ведущих бизнес с Россией.

В конгрессе уже заявили, что начинают работу над принятием документа.

