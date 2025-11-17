Конгресс США начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против РФ. Президент Дональд Трамп дал соответствующее одобрение.

Об этом заявил сенатор Линдси Грэм на своей странице в социальной сети Х.

"Законодательство позволяет президенту США применять вторичные санкции и тарифы - по своему усмотрению - к странам, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина. Этот закон призван предоставить президенту Трампу больше гибкости и полномочий, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, оказывая давление как на самого Путина, так и на страны, которые его поддерживают, такие как Иран. Я благодарен за мощную двухпартийную поддержку этого закона как в Палате представителей, так и в Сенате. Закон о санкциях против России продолжит импульс, чтобы положить конец этой войне с честью, справедливо и раз и навсегда", - написал сенатор.

Ранее о подготовке такого законопроекта заявил и сам американский президент.

Мы также передавали, что в США сторонники жесткой линии в отношении РФ пытаются формировать через конгресс законопроект о санкциях против покупателей российских энергоносителей.