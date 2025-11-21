В России "не стремится к атакам на страны Балтии".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радио Fox.

Глава Белого дома дал понять, что лидеры этих стран распространяют недостоверную информацию о предполагаемых планах Москвы якобы развязать новый конфликт.

По его словам, у Литвы, Латвии и Эстонии "нет причин беспокоиться".

Отмечается, что украинский конфликт в скором времени "будет разрешен", а российские войска не будут нападать на другие страны.

"Он (президент РФ Владимир Путин) не ищет нового конфликта", — резюмировал Трамп.

Ранее Трамп подтвердил, что требует от Украины согласиться на мирный план до четверга. Он также подчеркнул, что скоро введет "очень мощные" санкции против России и не будет снимать санкции с ее нефти.

До этого постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц заявил, что США готовы ввести против России дополнительные санкции, если она не согласится на мирный план Трампа для Украины.

Как Россия отреагирует на новый мирный план Дональда Трампа мы писали в отдельном материале.